擅移麥理浩徑標距柱 內地男遭檢舉

【本報訊】香港的自然景觀、郊野近日成為內地遊客到訪打卡的熱門地點，麥理浩徑是其中之一。到郊外看美景、影靚相本是一大樂事，惟網上近日流傳一條影片，清楚看到一名操普通話的內地男旅客擅自移走麥理浩徑一支148號標距柱，又指「麥理浩徑輕鬆拿捏」。雖然片尾可見男子將標距柱放回原位，但已經有看不過眼的網民於小紅書上載影片，表示要檢舉該名男子。而事件發展至昨日，涉事男子已在自己的小紅書上刪除該影片。

拍片博流量 終刪片了事 近日有網民在小紅書以「檢舉非法搬移麥理浩徑148號標距柱的人」為題上載影片，認為可能有其他人為打卡而模仿搬移標距柱的行為，希望涉事男子可以公開道歉。影片可見，內地男子以普通話稱「麥理浩徑輕鬆拿捏」之後，將標距柱扛在肩上跑走，又說「拜拜這個148（標距柱）你們別想打（拍照）了」。男子其後將標距柱移回原位。查看涉事男子的小紅書，他曾在4月中出貼文「招募：4.21-4.25重裝麥理浩徑全段搭子啦」，相信影片是上月21日至25日期間所拍。

根據第208A章《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在郊野公園或特別地區內故意或疏忽地污損、損壞、弄污或弄髒任何由總監建立、使用或保養的告示、標記、圍欄、建築物、遮蔽處、設備或裝置。任何人違反條例，即屬犯罪，可處第一級罰款2,000元及監禁3個月，如該罪行屬持續的罪行，則可就該罪行的持續期間，另處每日罰款100元。