單看訪港旅客多寡 議員：搔不到癢處

【本報訊】在剛過去的五一內地長假期，訪港的旅客較前上升。有議員指通關逾兩年，各行業正掙扎求存，純以人數定勝負未免太表面化，亦搔不到癢處，指不少遊客過分集中在香港的幾條街道或景點，但尖東噴水池一帶的餐廳商店已難受惠，長假期亦只是小貓幾隻，認為政府應研究旅客的消費模式，又質疑香港設計的景點節慶，應以香港市民為中心抑或是遊客。

議員江玉歡昨在社交平台貼文，指在五一長假期過後，不少人談論遊客數目的多寡，但另一面則有愈來愈多人覺得單看旅客數量並無意義，「多就是好」這個說法放在旅遊業是行不通的，意大利威尼斯、西班牙Mallorca如是，香港也不例外。

通關逾兩年，她指各行業正掙扎求存，純以人數定勝負未免太表面化。五一幾天長假期，她指尖沙咀北京道彌敦道交界、文化中心附近，特別是尖東海旁一帶確實人頭湧湧，但對於旅客的消費模式，政府可有研究？最多人的幾天，尖東海旁的小食亭的生意怎樣呢？

質疑本港景點節慶定位 她指不少遊客過分集中在香港的幾條街道或景點，又舉例尖東噴水池一帶的餐廳商店已難受惠，長期也是小貓幾隻。論零售，觀察遊客手上的戰利品及商店門外的情況，最明顯的莫過於個人用品店、麵包店及生活用品店外遊客不絕，這反映甚麼現象呢？

對於談論人數及東壩要多少輛小巴，她認為不能搔到癢處。她早前出席國際會議路經瑞士蘇黎世，參與了正值當天舉行有500年歷史的火燒雪人盛會。現場所見，大部分參與的也是當地人，他們尊重及享受該活動。她指無論是否節日，一個城市應以市民為主，遊客為副，無論遊客有多少，也不能打造城市的性格。相反遊客愈多，城市的原本個性反而更難保留或凸出，除非它的天然景觀特別如威尼斯。她指城市要充滿生命力及生活力才能創造財富。

她質疑香港設計的景點節慶，應以香港市民為中心抑或是遊客，側重在哪？她認為由市民營造出來、富有生命有氣息的都市，較以吸引遊客或訪客為目的一切，更能令這座城市有持久的特質。