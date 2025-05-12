醫健：藥到病除：接種疫苗 減患甲型肝炎風險

甲型肝炎是由甲型肝炎病毒導致的急性肝臟炎症。病毒可經由糞便或口部傳播，常見的接觸途徑包括受污染的水源，食物，物件，及與受感染者有緊密接觸、性接觸的途徑傳播。甲型肝炎病毒可在人體外存活數月之久，亦無法透過冷凍食品降低感染甲型肝炎的風險。病毒的潛伏期為28天左右。

發展中國家流行 受感染者的症狀常見於成年人，而6歲以下的小童受感染後的症狀則較少。甲型肝炎常見的早期狀包括暈眩，嘔吐，食欲不振，發燒，疲勞及腹痛。持續數天後則會影響肝臟，以致引起黃疸（即眼白和皮膚變黃），淺色糞便和痕癢。一般而言，早期症狀會在肝臟症狀出現後消退，而肝臟方面的症狀則會在兩星期內漸趨嚴重，其後慢慢康復。甲型肝炎流行地區一般在發展中國家，一般處於非洲，中美洲及南美洲。

高危人士可以透過接種疫苗預防甲型肝炎。其中，高危群眾包括前往甲型肝炎病毒高發或中發地區旅行或工作的人員；男男性行為者；患有慢性肝病的人士。

疫苗需在預計接觸病毒的兩星期前接種，而第二劑疫苗應在第6至第18個月內接種。另外甲型肝炎病毒疫苗最常見的副作用為接種位置皮膚會紅腫發熱和疼痛。

如有需要，請諮詢醫生或藥劑師。當然，注意飲食衞生和手部清潔亦十分重要。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心