團體辦青年工作坊 藝術體驗辨識情緒

【本報訊】為提升社區對青少年精神健康的認識，香港童軍總會童軍知友社昨日在觀塘裕民坊舉辦「情緒藝遊者計劃」藝術體驗童樂日。此活動由年輕人主導，吸引超過500位青年及社區人士參與。

藝術體驗童樂日由48位經過專業培訓的青年領袖籌備，透過互動藝術工作坊和趣味攤位遊戲，激發大眾的創意潛能，並提升對心理健康的認識。這群被譽為「藝遊者」的青年領袖，在經歷一系列藝術體驗工作坊後，將所學知識和經驗轉化為實際行動，例如運用酒精墨水畫、和諧粉彩、陶藝，又結合虛擬實境技術，引導社區民眾探索如何透過藝術及多元媒體覺察自我需求，並學習恰當表達情緒，與情緒共處。

另設攤位遊戲 宣揚精神健康 此外，童軍成員將精神健康元素融合童軍特色方法，設計出5個寓教於樂的攤位遊戲，內容涵蓋認識童軍精神、辨識情緒需求及有效處理情緒等。這些精心設計的活動不僅讓社區人士親身體驗童軍運動對促進心理健康的助益，更有效提升了他們對精神健康的重視，並通過多元化的藝術工作坊和攤位遊戲，協助參加者學習如何與情緒做朋友。