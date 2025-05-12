特殊人士照顧者 冀設支援中心助紓壓

【本報訊】照顧者容易壓力「爆煲」！有調查發現，220名受訪照顧者中，有三成每天用17小時以上做照顧工作；一成半人稱所面對的壓力達到最高10分；近一半照顧者認為照顧對象沒有社區生活技能。團體建議可設立「照顧者照顧技能支援中心」，為特殊人士及照顧者提供家庭生活及社區技能指導。

團體籲聚焦生活社區技能指導 社署去年在全港21間殘疾人士地區支援中心各成立的「支援特殊學校離校生專隊」，自閉症病人自助組織一同夢慈善基金會主席莊寶琼表示，部分家長反映，專隊為特殊人士提供的服務大多為康樂或聯誼服務，甚少提供一些有關自理能力、社交能力等服務，由於專隊計劃是在特殊需要人士離開學校前半年開始接觸，因此過去幾年的離校生沒有受惠。組織建議，政府借用社區客廳或將現時的家長支援中心轉為「照顧者照顧技能支援中心」，為特殊人士及照顧者提供家庭生活及社區技能指導。

有兒子現時在庇護工場工作的家長表示，其子因自閉症緣故，語言能力較差，但過去5年都未能為兒子找到一名合適的言語治療師，指很難找到處理成人的言語治療師，希望政府能夠給予特殊人士更多支援。