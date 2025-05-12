全港戲院日 共錄19.4萬人次入場

【本報訊】全港戲院日票價劃一30元，昨日成功吸引19.4萬多人次到戲院欣賞電影，對比上一個周六增加超過3倍，入座率高達83%。香港戲院商會表示，雖然未能刷新去年的20.3萬多入場人次紀錄，但考慮到今年有份參加戲院日的戲院數目較去年減少16%，商會對成績感到非常滿意；又稱今次活動有助帶動人流，不少在戲院附近的商家都表示銷售額有所增長。

商會指帶動餐飲零售 今屆參加活動的戲院共有53間，放映場次共1,774場。商會表示，今年「全港戲院日」於母親節前夕舉行，商場、零售商戶以及餐廳都積極配合推出各適其適的優惠，響應鼓勵市民外出消費。而有戲院所在的商場及社區，人流亦明顯比任何一個假日更多，商會昨日走訪多個戲院附近的商舖，發現昨日的餐飲及零售商銷售額有顯著增長，希望日後可以多舉辦這類鼓勵全民外出消費的業界活動。

香港戲院商會理事長袁彥文表示，由於戲院數目及座位數目較去年減少了近16%，但仍能維持此佳績，對此十分滿意。商會又稱，留意到昨日到戲院的觀眾除一家大小外，也有多了年輕人和朋友一同入場，反映戲院日對年輕人頗具吸引力，以及戲院是年輕人心目中進行社交活動的好地方。