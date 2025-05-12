東鐵大學站月台閘門完成安裝 全線6月前竣工 較原定早半年

【本報訊】港鐵正進行東鐵綫月台自動閘門安裝工程，昨公布已完成大學站的安裝工程，連同大學站在內，目前已經有11個車站完成安裝自動月台閘門，餘下旺角東及羅湖站安裝工作亦踏入尾聲。按照目前的進度，港鐵預計整項工程將會在5月至6月期間完成，較原計劃提前約6個月。

羅湖旺角東站工序踏尾聲 由於東鐵綫大學、羅湖及旺角東站的月台弧度較大，工程複雜及難度較高，故屬最後一批進行安裝的車站。工程於去年第4季展開，工程團隊克服了不少挑戰，包括配合月台弧度而使用不同闊度的玻璃門、精準調校安裝角度與月台邊緣的距離，令月台閘門可以安裝在弧形月台位置。

港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪指出，在營運中的鐵路上加裝自動月台閘門是一項複雜及具挑戰性的工程，團隊在安裝過程中累積了不少經驗，優化及靈活調配工序，盡力安排部分工序同步進行，成功加快月台閘門安裝工作，為乘客提供更佳服務。

自2023年年中起，港鐵展開東鐵綫自動月台閘門工程，於沿線13個露天段的車站、合共35個月台安裝接近1,600對閘門。團隊利用晚間非行車時間，俗稱「黃金兩小時」 進行大部分閘門的安裝工作。工程團隊及營運團隊緊密協作，安排於個別日子的日間非繁忙時段，在有備用月台的車站進行閘門安裝工作，日夜兼程令整項工程得以順利完成。