市建局：海港修例適度鬆綁 貫通土瓜灣海濱在望

研建板道台階接駁 助東維港灣區開拓 立法會上星期三（7日）通過《2024年保護海港（修訂）條例草案》，容許建造的構築物、設施或裝置等，其佔用或覆蓋維港範圍若不超過0.8公頃，便可以興建如碼頭、觀景台、防波堤等這14類改善海港的小型填海工程。市建局行政總監韋志成昨日在網誌表示，修例為海濱發展適度地「拆牆鬆綁」，在保護維港的同時，促進優化海濱供市民享用。

市建局行政總監韋志成認為，條例草案獲得通過正好為貫通土瓜灣沿岸海濱用地、善用海港資源、提升功能，給予更大的靈活性和發展機遇，他提及於2023年底啟用、由土瓜灣污水處理廠緊急車輛及維修通道改建而成的土瓜灣海濱長廊，仍有部分空間因屬私人住宅項目或商業設施用途，未有開放予公眾，造成數個「斷裂位」，出現海濱走廊「碎片化」現象，無法優化的海濱長廊外，亦無法與紅磡和啟德發展區連接。

而條例草案獲得通過，則可研究在土瓜灣翔龍灣對開臨海煤氣設施用地和青洲英泥碼頭一帶臨海地段，建造行人板道或加建登岸台階，改善紅磡及土瓜灣附近海濱暢達性。如此便可以將上述土瓜灣海濱的「斷裂位」駁通，形成連綿不斷的海濱空間，為發展「東維港灣區」創造良好的條件。

韋志成又談及正在興建的中九龍幹線，預計今年年底竣工，將成為橫跨九龍中部的地下主幹道，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區以及九龍灣道路網，為道路網絡作根本性改變，大大提升路面效率、減少擠塞，並加強九龍東、西地區的連接性，並將人流帶入土瓜灣一帶。

擴闊土瓜灣道 促進啟德連接 另一方面，土瓜灣道亦會進行擴闊工程，由目前的4線行車提升至6線行車，促進與啟德新發展區的交通連接。

他又指，市建局團隊為此已委聘顧問公司展開「土瓜灣海濱研究」，以2014年完成的《九龍城市區更新計劃》研究報告，及《啟德發展計劃》作基礎，深化並擴大研究範圍，從宏觀角度一併研究和規劃土瓜灣內陸地區、海濱空間用地的連接和暢達性，以及水體建設的發展，期望能與社會不同的持份者，共建「東維港灣區」。