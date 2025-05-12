母親節花店攻網積極 酒樓早晚市失色

豪客$2000買花 開心無價 昨日為母親節，不少人會向媽媽表達謝意，有人會選擇買花，亦有人選擇到食肆「食餐好」。酒樓和花墟都趁機吸客，有花店店主預期母親節生意額與去年相若，但指實體店生意額已減少，故改變策略，專注做網上及熟客訂單。不過，餐飲業冰河期解凍仍無期，有酒樓稱生意只及往年七成半，形容無論早市或晚市的生意都差了。

母親節是花店吸客大好時機，有花店店主預期生意額與去年相若，指今年市道淡靜，更有不少人趁假期到外地旅遊，現時實體店生意額已減少兩至三成，所以改變策略專注做網上及熟客訂單；然而，走高價路線的花店則做出好成績，有客人要求過千元的花束，指現場看花的顧客大多需求質素高及得體的花束。

到場買花的劉先生表示，「今日（昨日）啲花買畀自己媽咪同女朋友媽咪、工人及看護姐姐，屋企個個媽咪都有份。」慶祝活動方面，劉指，「用咗約2,000蚊」買花，晚上會與媽咪及家人等大約7至8人食飯，預算約3,000至4,000元，希望祝媽咪「母親節快樂，身體健康，開開心心。」聯袂前來買花的謝小姐及胡小姐，以200元買花送予媽媽及親戚姨媽，除準備鮮花外，亦購買蛋糕分享，隨後會與7至8名親人食飯慶祝及行街，最想同媽咪講「愛你啾咪」。

除向媽媽送上鮮花外，亦有市民攜同家人到酒樓飲茶慶祝。旺角一間茶樓早市接近坐滿，亦有市民需要等位。有長者與子女孫兒一行10多人飲早茶，指這是過去20多年的家中傳統，母親節都會一家人飲茶，當大家聚首一堂時都會感到開心。

生意只及往年75% 有酒樓負責人稱，早市整體生意額比去年少兩成，指往年早市人均消費達70元以上，但今年減少到約50元至60元，形容10年前逢母親節、父親節都人山人海，近年已沒有再見過，今年情況更加差。而樂富一間酒樓負責人稱，早茶的市況與去年差不多，晚市訂枱首輪已經訂滿，但第二輪就仍然有小量座位，因應今年市道，預計人均消費會按年下跌5%。另外亦有酒樓負責人稱生意只及往年七成半，形容無論早市或晚市的生意都差了。