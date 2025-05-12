將西街渡 6月起取消平日班次 區議員倡擴航線吸客

【本報訊】來往將軍澳南及西灣河的街渡服務自去年1月開辦，有西貢區議員在社交專頁透露，將軍澳（南）—西灣河街渡渡輪服務將於6月2日起調整服務，營辦商將取消原來於星期一至五（公眾假期除外）的班次；只維持現時於星期六、日及公眾假期的班次服務。議員建議，延伸路線到將軍澳康城，當局亦可研究活化路線，前往港島商業區，增加客流量。

平日平均客流不足百人

西貢區議員方國珊透露，由於渡輪服務（將軍澳南至西灣河）搭船人數不斷下降。由2024年4月及5月的約150至190人，下跌至2024年7月至12月的約100至130人，於平日的平均客量更是跌至不足100人，比假日的平均客量少約五至六成。最近，該航線在2025年1月於平日的平均客量更錄得只有約70人，假日的平均客量則有約190人。