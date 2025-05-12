跨部門18項目 奪國際發明展20獎項

【本報訊】發展局團隊的研發項目最近接連於國際大賽奪得多個大獎，包括於日內瓦國際發明展獲得20個獎項，並於新加坡舉行的「GovInsider 2025創新節」獲得特別嘉許。局長甯漢豪在網誌指出，團隊會繼續努力，不斷推動創新，並將更多研究成果轉化為實際應用方案，以科技提升效率。

甯漢豪昨發表網誌介紹，發展局、機電工程署和渠務署於今年4月舉行的第50屆日內瓦國際發明展，展出18個發明項目，奪得20個獎項，包括一項日內瓦州特別大獎、一項最佳國際發明及創新獎、3項評審團嘉許金獎、5項金獎、5項銀獎及5項銅獎。

同時，發展局今年3月亦於新加坡舉行的「GovInsider 2025創新節」，獲得「數碼政府獎」特別嘉許，表彰在數碼轉型及創新方面，有傑出成就的亞太區公共服務部門。今次是香港特區政府首次獲得該項殊榮。

綜合數碼平台 掌握工務進度 發展局助理秘書長（計劃管理）羅梓馨介紹，為更有效統籌及收集各工務部門的項目表現數據，發展局團隊建立了跨部門「綜合數碼平台（iCWP）」，透過整合和分析成本、進度、安全、質量、資源、承建商及顧問管理等關鍵指標，協助不同部門的管理層即時掌握項目進度及表現，從而提升整體基本工程計劃的管理效能。發展局現正應用人工智能（AI）技術增強數據分析，以持續優化平台。