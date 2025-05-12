連續2年錄虧損 市建局跟隨公僕凍薪

【本報訊】面對龐大財赤，政府早前提出本年度全體公務員、立法及司法機關凍薪。除政府部門帶頭凍薪外，部分法定機構亦跟隨，當中包括2022/23和2023/24年度連續兩年「見紅」的市建局，已通知全體約700名員工本年度凍薪。至於另一機構，擁逾1,600名員工的房協則尚未做薪酬檢討，惟強調會透過具市場競爭力的薪酬與福利，吸引和挽留人才。

房協未進行薪酬檢討 市建局尚未公布2024/25年度財政報告，惟2022/23年度及2023/24年度，分別錄得35億元及39億元淨虧損，是相隔20年後連續兩年「見紅」。市建局發言人回覆傳媒查詢時指局方近日仔細考慮後，決定凍結2025/26年度員工薪酬水平，而工作表現達致所需績效要求員工則獲發浮動薪金，有關結果已通知約700名員工。

另外，房協於2021/22及2022/23年度分別錄得12.6億元和逾18億元虧損，2023/24轉虧為盈，錄得4.56億元盈餘。

同樣地，房協未公布2024/25年度財政報告，房協行政總裁陳欽勉今年2月曾提及，預計2024/25年度將有盈餘。就本年度會否倣效法定機構凍結薪酬，房協發言人回應指房協有既定薪酬檢討機制，每年人力資源委員會按機制檢討整體薪酬策略，再由執行委員會批核，考慮因素包括房協業務表現及財政狀況、市場環境及薪酬趨勢等。至於2025/26年度薪酬檢討，則仍未進行。