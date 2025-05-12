柴灣簡屋項目首批MiC組件抵埗 即到即裝

【本報訊】為協助基層市民免受輪候公屋之苦，政府建「簡約公屋」作為「上樓捷徑」。房屋局局長何永賢昨日在社交平台上發文，表示上周三（7日）房屋局副局長戴尚誠到「簡約公屋」柴灣常安項目地盤視察，並見證首批MiC（組裝合成建築法）組件經海路到港，而到港的組件更可「即到即裝（Just-in-time）」，相信可在日後作為其他工程的參考。

肇慶工廠發貨 21小時送達 何永賢表示，常安項目鄰近碼頭，有地利之便，由內地肇慶的工廠發貨，一艘船最多可載30件組件，可應付一至兩日的需求，連同清關等程序，只需要21小時就可以到達碼頭，而由碼頭到地盤，也只是數分鐘的事。因此，只要好好規劃物流，項目就可以做到組件「即到即裝（Just-in-time）」。

而在到貨當天，組件從碼頭開始卸貨，並運到地盤進行檢查程序，其後組件就可以開始吊裝，何指能感受到業界對MiC的應用已經愈來愈駕輕就熟。她又稱，是次的MiC組件經政府直接採購以節省成本，但也考驗組件製造生產商和項目承建商的配合，現場可見不同程序分工細緻明確，相信可以成為日後其他工程的參考。