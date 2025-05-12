次期租賃 紙本約索千元無良 劏房戶慘被撳住搶

租管3年仍濫收水電 加租違10%上限多見 規管劏房的《業主與租客（綜合）條例》實施3周年。有團體昨日發表研究報告，發現有業主違反租務管制加租10%以上；整體受訪住戶的租金佔入息比例升至48.8%高位，較5年前升近10個百分點。團體認為條例在保障劏房戶的租金水平、加租幅度、水電收費及租住權等仍然不足，個別劏房戶更在進入「次期租賃」時遭業主拒絕簽訂紙本租約或於續約時被收取1,000元額外費用。團體要求政府需主動加強執法、完善現行法例，包括設立起始租金及應定期檢討條例內容。

劏房租管條例自2022年起實施，香港社區組織協會於今年1月至3月期間，訪問165戶不適切居所住戶。社協表示，截至去年11月底，差餉物業估價署只處理了約4.54萬份規管租賃供租客查詢租賃通知書，即表格AR2，只佔全港約11萬劏房中的約四成。

租金續高企 佔入息近半 調查指出，受訪者的收入水平跌至近5年低位，整體住戶平均月入中位數只有8,900元，按家庭劃分，大家庭收入下跌的情況更為明顯，惟劏房租務市場與整體經濟環境背道而馳，調查中的各類不適切居所租金依舊高企，佔劏房家庭的入息比例升至48.8%高位，更有持續上升趨勢，較5年前的數字大幅提升近10個百分點。

調查又發現，有31.3%受訪者在最新一次續約時被加租，更有受訪者的加租幅度在其租金的10%以上，超出現行法例的加租上限。水電費方面，分別有55.2%受訪者的電費收費及44.8%受訪者的水費收費由業主另外定價計算，當中懷疑多收電費的情況特別嚴重，每度電的中位數可達1.6元，最高更達每度電2.2元。

促當局介入 設起始租金 此外，調查中有逾45.2%受訪者指現時沒有租約，被業主或包租或地產拒絕簽訂租約，當中大部分原因均與金錢有關，業主更表明若需簽訂租約將收取額外費用，甚或加租。而在有簽訂租約人士中，有30%人被收取按金以外的額外收費，收費項目五花八門，包括垃圾費、水電錶費用、中介費等，最令人咋舌的更有業主要求為一紙租約索價1,000元。

社協亦認為，要更有效保障基層租客的權益，政府介入刻不容緩，促請當局盡快立法規管劏房起始租金；並應設立恒常檢討機制，每兩年檢討租務管制法例；建議延續「租金津貼」並應惠及單身，調高綜援租津，紓緩租金壓力。

有劏房戶續租時遭業主拒絕簽訂紙本租約。 受訪不適切住戶租金佔入息比例中位數變化