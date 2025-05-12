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次期租賃 紙本約索千元無良 劏房戶慘被撳住搶

社協指政府介入立法規管劏房起始租金刻不容緩。（袁志豪攝） 社協指政府介入立法規管劏房起始租金刻不容緩。（袁志豪攝）
社協指政府介入立法規管劏房起始租金刻不容緩。（袁志豪攝）
租管3年仍濫收水電 加租違10%上限多見
規管劏房的《業主與租客（綜合）條例》實施3周年。有團體昨日發表研究報告，發現有業主違反租務管制加租10%以上；整體受訪住戶的租金佔入息比例升至48.8%高位，較5年前升近10個百分點。團體認為條例在保障劏房戶的租金水平、加租幅度、水電收費及租住權等仍然不足，個別劏房戶更在進入「次期租賃」時遭業主拒絕簽訂紙本租約或於續約時被收取1,000元額外費用。團體要求政府需主動加強執法、完善現行法例，包括設立起始租金及應定期檢討條例內容。
劏房租管條例自2022年起實施，香港社區組織協會於今年1月至3月期間，訪問165戶不適切居所住戶。社協表示，截至去年11月底，差餉物業估價署只處理了約4.54萬份規管租賃供租客查詢租賃通知書，即表格AR2，只佔全港約11萬劏房中的約四成。
租金續高企 佔入息近半
調查指出，受訪者的收入水平跌至近5年低位，整體住戶平均月入中位數只有8,900元，按家庭劃分，大家庭收入下跌的情況更為明顯，惟劏房租務市場與整體經濟環境背道而馳，調查中的各類不適切居所租金依舊高企，佔劏房家庭的入息比例升至48.8%高位，更有持續上升趨勢，較5年前的數字大幅提升近10個百分點。
調查又發現，有31.3%受訪者在最新一次續約時被加租，更有受訪者的加租幅度在其租金的10%以上，超出現行法例的加租上限。水電費方面，分別有55.2%受訪者的電費收費及44.8%受訪者的水費收費由業主另外定價計算，當中懷疑多收電費的情況特別嚴重，每度電的中位數可達1.6元，最高更達每度電2.2元。
促當局介入 設起始租金
此外，調查中有逾45.2%受訪者指現時沒有租約，被業主或包租或地產拒絕簽訂租約，當中大部分原因均與金錢有關，業主更表明若需簽訂租約將收取額外費用，甚或加租。而在有簽訂租約人士中，有30%人被收取按金以外的額外收費，收費項目五花八門，包括垃圾費、水電錶費用、中介費等，最令人咋舌的更有業主要求為一紙租約索價1,000元。
社協亦認為，要更有效保障基層租客的權益，政府介入刻不容緩，促請當局盡快立法規管劏房起始租金；並應設立恒常檢討機制，每兩年檢討租務管制法例；建議延續「租金津貼」並應惠及單身，調高綜援租津，紓緩租金壓力。
有劏房戶續租時遭業主拒絕簽訂紙本租約。有劏房戶續租時遭業主拒絕簽訂紙本租約。
有劏房戶續租時遭業主拒絕簽訂紙本租約。
受訪不適切住戶租金佔入息比例中位數變化受訪不適切住戶租金佔入息比例中位數變化
受訪不適切住戶租金佔入息比例中位數變化
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