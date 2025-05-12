北都倘加快推展 港府認赤字難免

指首季GDP料升3.1%「超常」 看淡未來增長 政府早前預測今年全年的經濟增長介乎2%至3%。財金官員昨在電台節目中指經濟前景不確定性大，美國政策朝令夕改，暫時不會調整經濟增長預測。對於月初公布估計第一季本地生產總值（GDP）按年實質上升3.1%，高於市場預期的2.1%，該官員預計未來幾季未必有如此「超常」的增幅。對於本年度的財政赤字預計為670億元，該官員指目前大致收支平衡，若資本市場興旺或會出現盈餘，但要加快發展北都，資本帳目又會出現赤字。

對於暫不調整今年經濟增長預測，財金官員解釋時表示：「美國自己本身經常變來變去，其影響這麼大，變了可能在未來這段時間，比較穩陣一些，我們都未必很輕易做一些大調整。第一季因有關稅戰，我們都與業界有接觸，有不少外國買家趕着下貨，因怕加關稅，將訂單提前下、快些運過來，希望萬一關稅加得大，起碼這波可以避開一些，所以第一季出口特別好，接下來未必能夠有一個這麼超常增幅。」

北都基建投入 年均需1200億 連年赤字，新一份《財政預算案》亦估計2025/26年度財赤為670億元。該官員指政府的財政狀況包含經營帳目和資本帳目，目前的日常收支大致平衡，若資本市場興旺，或會出現盈餘；而政府正加快北部都會區發展，預計基建投入會由以往平均每年大約900億元升至1,200億元，預計資本帳目會出現赤字，但強調市場對北都「片區開發模式」的反應不錯。

該官員又指市場普遍認為美國通脹仍然高，某程度上影響減息幅度及速度，而在聯繫匯率下，香港會受到影響，但同一時間在大量資金來港情況下，資金成本會較便宜，因此香港息口趨向雖然與美國一樣，但並非亦步亦趨，又指資金充裕下息口預期會維持一個較低位置，似乎會維持一段時間，相信對資產市場有正面影響，對做生意的人而言成本壓力亦較小。他指樓市受多方面因素影響，初步評估屬於「穩住」的情況。

負資產逾4萬宗 「脫供」比例低 被問及今年首季的負資產宗數增至逾4萬宗，是近22年新高，該官員指雖然負資產數目上升，但「脫供」的比例很低，只要市民繼續有穩定的工作和收入，毋須過分擔心。至於近期資金流入，令香港拆息急跌，該官員指有助減輕供樓人士負擔，但不確定資金會停留多久，當局會密切監察。

對於商界早前表示要開拓美國以外的新市場，例如歐洲，甚至計劃下半年組團出訪歐洲開拓商機。該財經官員表示，雖然歐美仍為本地企業的重要市場，但政府會開拓東南亞和中東等新市場，同時會用好內地市場，並會幫助企業升級轉型。他展望今年金融市場仍然興旺，而排隊來港上市的內地企業非常多，相信一旦有好的企業來港上市，就會吸引資金來到。