龍七公：印巴空中對決 如投下震撼彈

5月7日，印巴邊境爆發舉世震驚的空戰。綜合多方消息，巴基斯坦使用中國製殲10CE戰機，搭載霹靂15E導彈，在喀什米爾地區上空擊落多架印方戰機，包括號稱四代半中最強的法國製「陣風」戰機，而巴方戰機則零損失，形勢一面倒。及後印度空軍停止對巴方的進攻，某程度上說明了戰果的真確性，同時中國軍工製造在世界投下一顆震撼彈。

影響國際軍售市場 此次印巴空戰中，印方派出的戰機實力相當強，單機實力都在殲10CE之上。但據國內外媒體報道，這次勝負關鍵是超視距空對空導彈作戰模式，在超過100公里的超視距範圍，配備主動相控陣雷達的霹靂15E導彈精準命中目標，標誌着空戰技術進入一個新時代。現代空戰已不再單純依賴戰機的個體性能優勢，更不是電影《壯志凌雲》中的「狗鬥」空戰，而是更注重體系作戰的重要性。預警機為中心的資料鏈高效資訊傳輸、「A射B導」（也有報道指是「A鎖B射C導」）技術的靈活運用，使得不同武器之間能夠形成緊密的作戰協同網絡，實現「發現即摧毀」的高效作戰模式。這場空戰的成功，徹底告別了過去那種如同鬥獸棋式，僅靠單機性能比較的舊思維，為空戰注入全新的圍棋式體系作戰理念。

實戰是最好的廣告，比舉辦10次航展更具說服力。殲10CE和霹靂15E一戰成名，也充分體現中式武器體系的卓越優勢，有力地打破以往西方軍事界，認為中國武器裝備缺乏實戰驗證的質疑。中國武器的性能指標在實際應用中表現卓越，甚至在某些方面超越了官方宣稱的資料。戰績就是打動買家的最佳語言，中國航空工業集團旗下的「成飛」公司股價更因此連續多日漲停。這場衝突不僅讓世界重新審視中國武器的先進性和體系作戰能力，也對國際軍售市場產生深遠影響。

此戰提升中國製造的國際地位亦有重要意義。軍工產業是一個國家最高精尖技術的集中體現，殲10CE戰機和霹靂15E導彈等中國武器在實戰中的震撼表現，讓世界各國對中國製造的技術水平和品質可靠性有了更深刻的認知，從而增強各國消費者對中國產品的信心。中國製造的國家品牌在國際上的影響力和地位，也因此得到顯著提升，增強議價力，在國際貿易舞台上，尤其是面對美國挑起貿易戰，中國產品更需要開拓中高端市場，中國也因擁有強大的軍工實力支撐，而多了一份底氣和自信。

此外，這次空戰結果對台海局勢也產生重要影響，向世界表明中國武器裝備絕非「紙老虎」，其強大的戰鬥力，足以對任何企圖以武拒統的勢力，形成有效震懾。島內部分「台獨」分子，一直妄圖倚仗外部勢力的軍事支持來對抗統一，然而印巴空戰的戰果，無疑給他們潑了一盆冷水，也對那些企圖伸手進來的外部勢力，給予有力的阻嚇，更有力地推進兩岸統一的歷史進程。