笑看天下：英揆恐用多了鞋油

國務院副總理何立峰昨日在瑞士與美國財長貝森特會晤，會談前夕，美國總統特朗普突然改變口風，表示如果會談順利，可能考慮下調對中國開徵的145%關稅；並指對中國徵收80%關稅似乎合理，稱由貝森特決定。美國一時一樣，中國對於關稅問題，應已不存幻想。

美國與英國日前達成貿易協議，英國以降低數以十億美元計美國貨品進入英國市場的限制，換取美國降低對英國汽車及鋁材的關稅。今次協議讓美國傳統盟友英國成為關稅戰中，首個與美國達成貿易協議的國家，英國首相施紀賢甚至借二戰勝利80周年，強調英美是「最緊密的盟友」。

事實上，美英這份貿易框架象徵意義大於實際，對英國經濟實質刺激有限。正如有英國經濟學教授形容，協議只是控制關稅帶來的破壞，而非振興經濟，英國出口商仍要面對較前一年高的關稅，也對全球經濟造成壓力。施紀賢急不及待強調英美是最緊密的盟友，恐怕是用多了鞋油。

按照實情，美國對英國長期存在貿易順差，若以侵侵的思維和判斷，好明顯係美國長期拿英國「着數」，依家美國喺佔人哋便宜下仍要多收英國10%對等關稅，照計就係英國蝕晒底，施紀賢仲要擦美國鞋，分明是長美國志氣，滅自己威風！有論者指施紀賢急需做出成績，草草達成呢份貿易框架，除了新政府想盡早解除關稅危機，亦希望解決若干政治及企業難題，否則下次大選勢必落敗，這就是佢蝕住去達成協議嘅底因。

然而欲速則不達，侵侵根本係個貪得無厭、得寸進尺嘅人，你愈奉承，佢愈睇你唔起，加拿大前總理杜魯多就係前車之鑑，今施紀賢一子錯，滿盤皆落索矣！你當人哋係緊密盟友，侵侵卻當你係老襯！