撥亂反正：世仇相爭 中國得利？

一如日前預測，在美國長期偏袒印度、拒絕制約總理莫迪愈趨自大狂妄的行為下，印巴這兩個歷史與宗教世仇再次打起來了。首場空戰據報由巴基斯坦報捷，擊落了多架印方戰機。

有內地網民隨即起哄，除了因為巴國向來與中國友好，印度近年則不時挑戰以至挑釁中國，另一原因是巴方使用的為中國製戰機，配合同樣來自中國的防空系統，完勝了印方的法國製和俄製戰機，以及由不同國家拼湊而來的其他軍備。有人認為，若巴方能持續壓制印方，一挫莫迪的氣燄，並向全球展示中國的先進軍備不僅是價廉，同時也物美，中國將可坐收漁人之利，但事實是否如此呢？

首先，戰爭僅打了第一個回合，而且兩軍都尚算克制，戰事規模不大，初期的勝負其實並不很具代表性。而且有指巴方空軍表現較印軍好，原因之一是前者的機師訓練較充足，未必與戰機的性能有關。

再者，戰事的起因是一宗在印控喀什米爾地區發生的恐怖襲擊，印度聲稱襲擊與巴基斯坦政府有關，後者則否認涉事。如巴方沒有講大話，便再次顯示巴國政府反恐乏力，對一直希望加大在當地的經濟投資和政治影響力的中國，是個壞消息。事實上，巴國近年發生過多宗由地區軍閥或極端伊斯蘭武裝發動、針對中國企業和投資項目的恐襲，造成大量中國工程師和工人死傷。

如果巴基斯坦說謊，恐襲確實是與政府有關，目的就是再次引發兩國的軍事衝突，那麼中國就更加需要小心，不應再向巴國大量供應武器和開發資金。自己周邊的國家發生戰亂，即使暫時是由自己友佔優，也絕不值得高興。尤其現時中國的主要敵人並非西面的印度，而是東面的美國。