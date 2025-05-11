冰鑑春秋：民進黨該改名民盡擋

在藍白聯手強力推動下，4+1放假法案終於過關，終日賣肝的台灣人好不容易又多了幾天假期。然而，民進黨與側翼卻一片哀嚎，似乎讓台灣人放假會引發世界末日。這些奇葩的言論，包括民進黨立委郭昱晴的「民眾擔心放假賺不到錢」，沈伯洋的「民進黨也提案要放假，但都被藍白阻擋」，「藍白只是怕大罷免，所以故意提這種討好民眾卻破壞經濟的法案」。於是許多青鳥紛紛揚言，只要大罷免成功，一定要把假期全部砍掉！

顯然為了政治鬥爭，民進黨不止說謊栽贓造謠，還到了不惜與全民為敵的地步！

事實是，民眾若想加班當然可以，只是老闆要付加班費，這不是理所當然的事情嗎？民進黨卻以此為理由反對。而沈伯洋所謂民進黨也提了法案卻被藍白擋下，事實卻是民進黨「曾經」提了4個法案，但最後卻都自己撤案，沒有一個案子進入表決！至於那些影射藍白怕大罷免才討好選民的，顯然是刻意忘記當年砍7天假的是蔡英文，而藍白這些年來不斷提案，卻一直被民進黨否決，直到這次聯手過半，才能強行通過。請問，這明明就是藍白長期以來的堅持，和大罷免有甚麼關係？

現在民進黨的側翼青鳥集體崩潰，喊出只要大罷免成功、綠委人數過半，就要把假砍回來，顯然為了政黨鬥爭，就算犧牲台灣人民的利益，民進黨與側翼也在所不惜。從賴清德上台以來，民進黨可說化身為「民盡擋」，只要藍白提案都一律反對，表決擋不住就用覆議甚至釋憲來擋，完全不考慮是非對錯！民主在台灣被民進黨搞得蕩然無存。

台灣人民若還是持續支持這樣一個滿腦子鬥爭思想、只會欺騙說謊的政黨，到最後就是讓台灣的民主，成為全世界災難的典範！