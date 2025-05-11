橫眉冷看：軍工水平 超乎想像

中華人民共和國立國至今70多年，打過好幾場大仗，幾乎次次取勝，解放軍的實力，當然不容小覷，但以往的勝仗，是全賴人民子弟兵英勇奮進、臨敵不懼的精神，再加上指揮得宜，才能取得如此輝煌的戰果。過去數十年來，卻從未有實戰個案，可以顯示出解放軍自主研發的武器，究竟是如何精良。尤其是自從1979年中越戰爭以來，中國再沒有打過一場大仗，解放軍的武備猶如良賈深藏，外人根本無從窺探其真正實力。

中國製造的武器在實戰中大放異彩，是直至今年，才有第一次機會。日前巴基斯坦和印度爆發軍事衝突，兩國合共出動125架高階戰機，混戰超過一小時，結果據巴方透露，共擊落印軍6架飛機，包括3架法國製陣風戰機，一架俄國製蘇30和一架米格29戰機，另加一架軍用無人機。上述戰果全部是歸功於中國製的殲10CE戰機，以及全套武器系統。印度軍方素來厚顏，他們當然會否認其事，但就連美國軍方也有官員證實，指印軍被擊落的戰機即使沒有5架，最少也有兩架，其中包括屬於四代半的法國「陣風」戰機。

綜合各方訊息，是次空戰巴基斯坦可謂大獲全勝，而且主要是得力於整套中國製的武器系統。至此，解放軍最為人稱頌的，除卻英勇善戰之外，終於可以包括武備精良這一環。

中國的軍事科技優良，其實一點也不稀奇，近年國產的民用科技，在不少領域早已領先全球，而內地有個不成文規矩，軍用技術一定要大幅度領前於民用技術。正所謂「見微知著」，我們眼見華為、大疆、比亞迪等中國公司不停推出尖新產品，你從中就能洞悉，今日中國軍工業的水平，肯定是早已超乎外界所想像。