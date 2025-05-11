筆下風雲：關稅談判 美須讓步

國務院副總理何立峰和美國財長貝森特在瑞士舉行中美貿易談判，事前特朗普不斷製造風聲，一時強硬表示不會對中國下調對等關稅，一時又傳出可降至50%，其後又說80%看來很適合。反觀中國一直沉默是金，只強調是次會面是應美國要求舉行。

如果大家有看過《葉問》，當知那些花拳繡腿、有姿勢無實際的挑機者，最終都會被從容沉着的葉師傅KO。戲如人生，已可預知美國搞這麼多花樣，無非想擾亂視線，擺顯威風，結果必然無功而還，甚至弄得焦頭爛額。

對比2018年特朗普對中國首次發起貿易戰，今日的中國跟當年已大大不同。在這段時間裏，中國真正做到丟掉幻想，自食其力，做好脫鈎斷鏈的準備。然而，美國在這段時間繼續舉債度日，窮兵黷武，口裏威脅要跟中國脫鈎，實際上從來沒有做過全面評估和準備。

貝森特近日重申，無意跟中國脫鈎斷鏈，要的是公平貿易。問題是，誰在製造不公平貿易？中國一直奉行WTO的貿易原則，不搞單邊主義，互惠共贏，但美國相反，為了遏制對手，完全不遵守國際規則，只求美國獨贏，其他國家只能任其魚肉。

只要美國這種不守國際規矩、唯我獨尊、任意欺凌、一切自己說了算的霸權心態不改，可以斷言，是次談判不會有任何成果。事實上，第一次貿易戰，中美談判花了1年8個月，今次耗時只會更久。中國舉國體制的韌性與抗壓力，並非資本主義的美國可以想像，隨着貨架缺貨、通脹加劇，美國民眾愈來愈切身感受到關稅壓力，對特朗普的怨氣只會更大。中國人不過聖誕節，但美國人必須過節，一旦發現娃娃的價格，貴到連兩個都買不起，特朗普能不着急嗎？