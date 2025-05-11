龍吟虎嘯：榮辱互見 利益決定

百年大變局，變亂交織，處處戰火。俄烏之戰打了3年多，巴以之戰打了超過一年半，中東局勢緊張，紅海形勢緊張，伊朗形勢緊張，朝鮮半島形勢緊張，台海、南海形勢緊張，這些都是人們議論會隨時爆發戰爭的熱點。不料，熱點未爆，半冷不熱的印度和巴基斯坦卻因一個「民間組織」發動的恐怖襲擊而爆發了熱戰！而且是一場雙方動用了世界各國先進武器的熱戰，比俄烏之戰、巴以之戰都有看頭。

可見這年月在變亂交織下，要估準哪裏發生戰爭甚不容易，充滿偶然性、不確定性，當然，偶然性背後也有必然性。印巴之間恩仇甚深，發生過3次戰爭，長期以來兩邊實力懸殊，這更容易令強勢一方隨時打擊弱勢一方。

這些年，強勢的印度在國力、軍力發展迅速，莫迪政府自我膨脹厲害，以世界大國強國自居，也想玩玩爭霸遊戲，不要說巴基斯坦了，就是「東方大國」也不放在眼裏。於是要拿打擊巴基斯坦練練手，要挑戰、挑釁「東方巨龍」，我相信莫迪政府早有這樣的「衝動和謀劃」。

因此，今次恐襲事件是怎麼回事根本不重要，也沒必要搞清楚。在早有衝動和謀劃下，印度立刻動手，發起戰爭，然而印方萬萬沒想到，購置了中國武器的巴基斯坦這麼厲害，印度購買的「萬國武器」這麼沒用，交手即大敗。這麼丟臉的事情，莫迪是不會甘心的。要順應印度的「民族主義情緒」，要維護莫迪的「權勢威望」，他要向美西方的支持和「高度評價」吹捧有所交代，這場仗一定要打下去，「誰勸也不聽」！

事實上，在當代世界格局中，這場仗印度丟臉失敗也就是美西方丟臉失敗，「巴鐵」勝利也就是中國有光，這樣的「榮辱互見」由形勢和利益決定。現在印巴背後的大國勢力，對於這場「突如其來」的熱戰還沒有準備好，還在觀察發展，都要高唱停戰、避免升級的調子。