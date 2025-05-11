坦言集：挑撥不起

今次印巴衝突的起因是恐怖主義襲擊，有其目的與因由。雖說源自印巴當年的分裂，但幾十年來，原來的因由已有所轉移，亦不可能是印巴兩國因宗教原因，要如猶太復國主義那樣，侵略他國來建立新的國土。兩國是互相防範，此所以發展軍備和核武，不過為了震懾對方多於為了侵略開戰。在區域國際權力平衡之下，兩國是備而不戰，有小型衝突卻不會釀成大戰。涉及的大國，如中國、俄羅斯，都不願南亞大陸出現戰禍。即使美國與西方亦有所節制，外交、軍事、政治上的拉攏多於勸戰助戰，與中東情況不同，沒有動輒啟動戰爭的主角、沒有伊朗與以色列，政府的伊斯蘭教與印度教，未至於為宗教所控制。

不過，中東在伊朗、以色列之外，還有「伊斯蘭國」，卻是發動戰爭的原因，志在重建伊斯蘭宗教帝國。在中東，伊斯蘭國受以色列和伊朗夾攻而敗，但敗走中亞，進入阿富汗和巴基斯坦。伊斯蘭國與阿蓋德組織都是美國扶植，即使與美國為敵，仍保持一定的關係，可為美國所用。在阿富汗，美國敗退之後，伊斯蘭國卻在美國支持下迅速在阿巴邊境地區活躍，利用當地的地理邊緣性質，和政府勢力弱形成政治與軍事的真空地帶，大肆擴展，擴展的方法主要是武裝起義，攻擊政府，侵佔地方，進行割據，並向外滲透，製造更大的動亂。過去十多年便屢有恐怖主義襲擊，企圖引發印度與巴基斯坦的衝突，策動者的恐怖主義組織與巴基斯坦塔利班（不同於阿富汗塔利班）、伊斯蘭國的呼羅珊分支和阿蓋德有關，多次希望引起印巴政府戰爭，讓印度政府打擊巴基斯坦政府，以便它們奪權。

今次在喀什米爾的恐怖主義活動，並不是單一行動。在此之前，在同一省份亦有多起襲擊。而在印巴邊境衝突之際，巴基斯坦與阿富汗交界地區，亦有多起恐怖主義分子強渡邊境事件，似為增援印巴邊境的恐怖主義勢力，證明此次顯然是恐怖主義組織發動的跨區行動，不是巴基斯坦政府啟動戰爭。

可惜印度莫迪政府利用這個藉口，輕啟對巴攻擊，一攻再攻失敗，勢成騎虎。不過，除了美國希望印巴衝突，使印度抗衡中國，與美國為伍，其餘區外大國都不願戰火擴大，而印度戰而不勝，士氣再衰三竭，無以為繼，相信還是打打停停地終結，巴基斯坦是不願戰的。