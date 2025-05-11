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小遊艇遇查 揭舵手毒駕藏大麻
【本報訊】前日傍晚6時許，執法部門船隻在西貢赤門海峽響螺角對開約一公里海面執行職務期間，警員截查經過上址的一艘小型遊艇。經初步調查，姓黃（54歲）舵手未能通過快速口腔液測試，並在艇上檢獲小量懷疑大麻。黃男涉嫌「藏有危險藥物」及「在受指明毒品影響時操作船隻」被捕，他現正被扣留調查。
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