電騙兩8旬母親 呃62萬「保釋金」

食髓知味再現身 24歲女取款就擒 無恥騙徒又用「猜猜我是誰」手法呃長者！黃大仙一名八旬婦人早前收到騙徒來電，對方訛稱是其女兒，表示因涉及刑事案件而需要保釋金，令事主方寸大亂，不虞有詐交出款項。惟有人食髓知味，剛剛得手又再致電索取多50萬元，幸事主及時聯絡女兒確認安全，因此識穿騙局。警員接報後進行部署，隨即拘捕一名現身取款的女子，繼而查出同日有另一名八旬婦人受其所騙，兩宗案件一共損失62萬元。

黃大仙區執法部門在前日接獲一名80歲婦人報案，指她早前接獲陌生電話，來電者假扮其女兒，聲稱因為捲入刑事案件被捕，需要支付37萬元保釋金。由於愛女心切，她連忙準備款項，及後於黃大仙下邨的住所外將款項交予一名女子。

苦主聯絡真女兒識穿騙局 同日稍後時間，她再收到「女兒」來電求助，「加碼」索要多50萬元保釋金，並再一次相約在住所外交收。婦人其後致電女兒詢問情況，確定對方平安無事，方知自己墮入騙徒的圈套。

警員立即展開調查及部署行動，結果在接報兩小時內拘捕一名現身取款的24歲女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。經進一步調查之後，警員揭發她同日在葵涌以同樣手法欺騙另一名81歲婦人，涉款25萬元。被捕人士現正被扣查，案件仍在調查中。

調查人員表示，執法部門留意到最近有不少「猜猜我是誰」騙案發生，當中受害人主要為長者。該部門提醒，任何人經電話自稱親友，指自己更換了新電話號碼，並要求借錢或匯款，均有可能為騙案；如果案件涉及保釋金，市民可聯絡有關部門核實，避免受騙；另外，市民應主動關心親友，尤其是長者，並與他們分享防騙訊息；如有懷疑，應致電防騙易熱線查詢。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。市民切勿以身試法。