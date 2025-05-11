出入𨋢爭執動武 兩7旬翁俱傷被捕

【本報訊】昨晨11時許，慈雲山慈安苑一名姓莫（74歲）女住戶報案，指其71歲胞弟與一名姓梁（70歲）老翁在一大廈大堂因出入升降機問題爭執，期間兩人懷疑用手互相襲擊及推撞。警員接報到場，經初步調查，莫男及梁男涉嫌在公眾地方打架被捕，兩人分別報稱口傷及頭痛，清醒由救護車送伊利沙伯醫院治理。