要聞港聞

出入𨋢爭執動武 兩7旬翁俱傷被捕

兩名老翁由救護車送院治療。 兩名老翁由救護車送院治療。
兩名老翁由救護車送院治療。
【本報訊】昨晨11時許，慈雲山慈安苑一名姓莫（74歲）女住戶報案，指其71歲胞弟與一名姓梁（70歲）老翁在一大廈大堂因出入升降機問題爭執，期間兩人懷疑用手互相襲擊及推撞。警員接報到場，經初步調查，莫男及梁男涉嫌在公眾地方打架被捕，兩人分別報稱口傷及頭痛，清醒由救護車送伊利沙伯醫院治理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者