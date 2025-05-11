私家車猛力撞跌 鐵騎士左腳骨折

西貢公路昨晨發生交通意外，一輛私家車轉出路口時撞上電單車，鐵騎士人隨車倒，腳傷骨折倒臥路中，事後清醒送院；九龍城亦有七人車疑切線時誤撞的士，的士司機及車上一對母子乘客報稱疼痛不適，需要送院檢查。另外，一輛私家車前晚在紅磡失控自炒撞壆，車頭受損漏油。警員到場調查，發現司機不知所終，正聯絡車主了解詳情。

昨晨8時許，一輛私家車由北港路轉入西貢公路往九龍方向的行車線時，意外與一輛沿公路駛往沙田方向的電單車相撞。姓余（44歲）鐵騎士被撞至人車分離墮地，左腳骨折及左手擦傷，有途人見狀上前施援和協助報案。

救援人員接報到場，余男仍然清醒，他接受初步包紮及戴上頸箍固定傷勢後，乘坐救護車送往伊利沙伯醫院救治；姓蘇（51歲）私家車女司機無受傷，向在場警員交代事發經過，意外原因有待進一步調查。車禍發生後，西貢公路近北港一度要實施單線雙程行車措施，現場交通受影響。

七人車切線撞 的哥兩客傷 昨日中午12時許，一輛七人車沿九龍城聯合道南行，駛至近太子道西時，懷疑在切線時撼撞一輛的士。涉事車輛損毀並不嚴重，姓容（65歲）七人車男司機及姓陳（47歲）的哥均通過酒精呼氣測試，其中陳男報稱頭暈及腰痛，需要送往伊利沙伯醫院治理。另外，涉事的士上姓梁（42歲）女乘客感到腰痛，與她同行的8歲兒子懷疑發燒，兩母子亦乘救護車到醫院檢查。

座駕自炒漏偈油 司機蹤杳 另外，前晚11時許，一輛私家車沿紅磡道東行，至近德民街交界懷疑失控，撞向行人過路處石壆，車頭損毀漏出偈油。警員接報到場調查，但車內空無一人，正根據資料聯絡車主，要求提供司機身份。案件暫列「交通意外無人受傷-政府財物損毀」處理，警員其後在路面灑上木糠清理油漬。受事件影響，現場交通一度受阻。