荃灣40外賣員罷工 促平台增「單價」

【本報訊】本港外賣平台競爭激烈，內地外賣平台Keeta於2023年5月進軍香港後，迅速搶佔香港外賣市場份額。不過，約40名疑屬該公司荃灣區的外賣員昨日卻不滿最新派單安排，昨日中午發起「罷工」行動，要求公司增加「單價」，有指參與行動的人士多為非華裔，外賣包上則貼有「開工搵命博、做到冇尊嚴」等字眼，批評Keeta推行「K GO」優先派單機制如同減人工。

不過，事件亦在外賣平台惹起討論，有指荃灣區昨日很多單沒有人接，也有自稱外賣員在社交平台稱，荃灣區有大量單，晚上6點後有每單6元補貼，不知是否與罷工有關。關注組成員則指，如不加入公司的「K GO」，系統會減少派單，同樣令外賣員收入減少。

斥優先派單機制如減人工 Keeta回應指，平台推出多元化鼓勵措施，只要完成一定數量訂單便可獲得額外獎賞，其中單月最高獎勵金額可達8,000元，在基本服務費以外，賺取額外收入，超過9成活躍送遞員曾獲得額外獎賞。