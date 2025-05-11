東呼即應：司機倒車發雞盲 阿伯快步避劫難

【本報訊】外遊時除了「嘢唔可以亂食」，更要小心留意路面情況，畢竟在外地人生路不熟，一不留神便容易發生意外。《東呼即應》發現網上有片段顯示，澳門有女司機倒車沒留意有長者正於車尾橫過，幸好長者身手敏捷，快步避過一撞。另有片段顯示，有香港車牌貨Van倒車想泊上行人路，一名女子站在私家車後方只顧玩手機，一副對港產司機技術信心十足的模樣。

近日網上流傳一段來自澳門的影片，片中一位老伯正在過馬路，忽然一輛私家車從旁倒車，完全無視車尾情況，險將伯伯捲進車底。幸好老伯身手不俗，單手擋在車尾兼連退幾步，十足武俠小說中的「張真人」，輕鬆使出一招「梯雲縱」避過一劫。事發後，司機亦「O晒嘴」一臉懵然，未知是擔心自己撞倒人，抑或是被伯伯的身手震驚。

貨Van泊上壆 女途人拒讓步 香港近日亦有流傳影片，片中一輛貨Van準備「泊上壆」，而旁邊的一位女途人繼續沉醉玩手機，似乎對司機的技術相當有信心。無論司機怎樣按喇叭，甚至褪到這位女士身邊，她仍「寸步不讓」。直至看到司機倒車倒了好幾次仍未到位，發現其技術堪憂，才輕輕讓開幾步，惟目光仍放在手機上。