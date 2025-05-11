東呼即應：船家即開海膽刺身 即食壞腸胃染惡菌

稱應熟食卸責顧客 東呼分析是否違法 網上吹捧到西貢向船家購買海膽即場生食好滋味。《東呼即應》現場直擊，有市民指不擔心肚痛，有人則自備醋、醬油、芥辣，認為可以殺菌。有醫生指生食不潔海膽有風險，若含大腸桿菌或引致嚴重腸胃炎，有機會腸道出血；若含副溶血性弧菌可引致肚痛、肚屙、惡心。有律師提醒，船家貼出告示指水產須徹底煮熟，若市民決定生吃，責任就在市民身上。然而，食環署及相關執法部門，應查找船家在過程中有否具備相關牌照，有否違反《商品說明條例》，有需要可透過「放蛇」搜證作出檢控。

《東呼》記者近日於西貢現場觀察，發現該區不少售賣海膽的漁船都有張貼告示，明文提醒「水產需要煮熟後再食用」，但仍有不少食客即場當刺身享用。有食客坦言，在社交媒體上留意到有人推介，故慕名而來。有市民稱會自備醋、醬油和芥辣等「殺菌」，亦有人直言食完「肚痛就肚痛，無所謂」，又指船家雖貼出告示，但亦為顧客提供了餐具，認為是暗示可即場食用。

有市民自備醬醋芥辣 腸胃及肝臟科專科醫生吳嘉恩提醒，生吃海膽存在兩大風險。若海膽生長的水域受污染，例如海水中有雜質、重金屬或其他污染物，人體直接攝入後便會影響健康。其次，海膽本身亦容易有細菌，例如常見的大腸桿菌可以透過不乾淨的海水或餐具感染食物，可引致嚴重腸胃炎，甚至腸出血、發高燒及腹瀉等，亦可能感染副溶血性弧菌、創傷弧菌及霍亂菌等。他指出，要經過攝氏75度以上烹煮，才可殺死這些病菌，呼籲市民光顧持牌食肆，並留意相關食物的來源、是否在攝氏0至4度以下保存等。

律師梁永鏗指出，商家賣海膽時，已白紙黑字寫明應煮熟進食，其用意是表明自己只負責售賣，若食客選擇即時食用，出事亦不屬商家的責任。但他亦解釋，整個銷售過程中，政府負責監管的部門亦可判斷有否違反《商品說明條例》、是否持有相關牌照等，若相關部門「放蛇」時取得證據，其實也可以成功檢控，並非「有張紙就可以抵禦一切」。

食環署回覆指，未曾向西貢區任何船隻發出食物業牌照或許可證，並一直關注該區公眾地方無牌出售受管制食物的活動。過往署方巡查中，曾發現有船隻未獲准許售賣限制出售的鮮魚，並對違例者作出共3宗檢控。至於即食海膽售賣，署方聯同海事處最近一次於上周三（7日）的聯合行動中，就未有發現違規情況。

疑海膽混海刺出售 另有網民質疑漁民或將海膽與「海刺」混合出售。可觀自然教育中心生物科主任黃志俊指出，海膽和海刺都是屬於棘皮動物門。香港一般的食用「海膽」通常是指「紫海膽」、「馬糞海膽」。紫海膽的針刺較短，部分顏色可能帶紫色，且剝殼後，其可食用部分（即海膽生殖腺）通常會較豐厚及金黃。至於「海刺」，香港亦稱之為「長刺海膽」、「刺冠海膽」，其針更長更幼，生殖腺顏色也較淡。