調查：70%市民留港慶祝母親節

【本報訊】北上熱潮下，反而母親節港人擬留港度過。新青年論壇聯同多名婦女界代表進行的調查發現，近半數受訪市民計劃與家人共度母親節，其中70%選擇留港慶祝，聚餐成為最受歡迎的慶祝方式。而30至49歲的港人過節熱情最高漲，有超過60%表示有計劃與家人慶祝。

近38%擬花千元以上 調查於4月28日至5月8日以電話隨機抽樣進行，訪問517名成年港人。結果顯示，61.5%受訪者選擇外出用餐，22.3%計劃在家聚餐，另有5.8%傾向贈送禮物或花束。調查同時發現相比起其他年齡組別，18至29歲受訪者更傾向致送節日賀卡、禮品或花束（36.4%），相信與年輕子女的經濟能力有關。

預算方面，37.7%市民計劃花費1,000元或以上，35.5%預算為500至1,000元。雖然近期北上消費熱潮持續，但調查發現僅12.8%受訪者計劃北上慶祝母親節，當中18至29歲和40至49歲的受訪市民最有意欲北上慶祝，因為內地消費娛樂較平、選擇較多及有更多創新體驗。而留港主因長輩主要在香港（33.5%）和習慣在本地慶祝（30.2%）。

調查探討市民對家庭友善僱傭措施的看法。結果顯示，48.6%受訪者認為現行措施不足，其中在職母親的不滿意度高達68.2%。最受歡迎的家庭友善措施為靈活工作安排及彈性上班時間（39.4%），其次為提供或資助託兒服務（18.8%）。香港菁英會副主席黃麗芳指，母親節不僅是表達感恩的節日，更是傳承「家和萬事興」傳統美德的重要時機。