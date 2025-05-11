港澳居民赴台「長期居留」 設過渡期

「港澳生畢業留台評點制暨關懷港澳人士居留定居座談會」昨日在淡江大學台北校區舉行，盧長水致詞時表示，港澳人士過去5年申請在台居留共有5萬人獲准，核准率超過97%，其中符合一定條件者（不包括就學及工作居留者）申請在台定居核准率高達75%。針對部分尚未通過審核個案，政府沒有直接否決，而是給予補繳文件及保留觀察機會，並提供諮詢專線及窗口輔導協助申請定居。

可申請工作許可

針對港澳人士關心居留定居制度調整問題，盧長水表示，兩岸及港澳情勢近年來變化快速，且大陸對台統戰滲透力度加大，為了降低各界擔憂，有必要檢視相關調整居留定居制度，強化安全管理機制。他補充，港澳人士在「長期居留」期間可申請個人或工作許可及自由進出台灣，向不需要申請定居而有在台工作需要人士提供另一選項。