自動車不載客測試 6月游走東涌屋苑

【本報訊】本港正推動自動車測試，運輸署上月底公布在北大嶼山擴大自動車測試的路段至飛機維修區域、航膳區及後勤區， 並在機場行政大樓、民航處總部、亞洲國際博覽館、二號檢查站及香港飛機工程有限公司維修區域等設有5個上落車試點，項目亦獲批進行指定人員載客測試。運輸及物流局局長陳美寶早前曾在機場附近的指定測試路段試一圈，指自動車在讓車、切線，還是駛過迴旋處，均與一般車輛無異。

初期主要行駛屋苑外圍道路 陳指出，政府計劃6月開始在東涌進行自動車不載客道路測試，路段將途經不同區內屋苑，初期主要集中於屋苑外圍道路，有序擴闊自動駕駛的應用場景。她稱，政府一直推動自動車在香港有序發展，其中在元朗錦綉花園測試的首個自動駕駛小型巴士項目剛於今年3月完成，另有多個車聯網項目亦正在進行。另外，西九文化區的自動駕駛項目，兩輛自動駕駛小型巴士正進行封閉道路測試，是右軚大型自動車首次在市區公共道路上進行的載客測試。

機管局料年內啟用自動小巴 由2019年至今，香港機場停機坪操作的自動駕駛車隊已有70架，合共行駛了230萬公里。香港機場管理局預計今年內，由港珠澳大橋到香港的旅客可以乘坐自動駕駛小型巴士，經由「航天走廊」往來港珠澳大橋香港口岸及機場毗鄰的商業設施。小型巴士行程只需約3分鐘，每輛車每程最多可接載16人。機管局預計，自動駕駛小型巴士投入服務後，短期內單程每小時可接載約500人次，長期目標是每小時單向接載2,000人次。到了2028年，系統更計劃接通東涌市中心，方便旅客接駁港鐵網絡，暢達全港。