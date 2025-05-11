未來兩年增逾1.2萬泊位 觀塘先行

【本報訊】政府計劃增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，由320元加至400元，但引來泊車位不足、加劇駕駛者壓力的批評。運輸及物流局指，未來兩年會增加逾1.2萬個泊車位，如觀塘等泊車需求大的地區會率先加裝逾220個咪錶位，最快明年完成。

商用車泊位僅900個

運流局向立法會交通事務委員會提交的補充文件顯示，未來兩年可增加逾1.2萬個泊位，包括在短期泊車需求較大和現有咪錶使用率較高的地區，例如觀塘、灣仔、葵青、元朗等，率先增加逾220個咪錶位，預計明年完成；已啟用及正施工公眾停車場可提供1,400個泊位。公私營發展項目亦預留地方建泊車位，明年落成的資助房屋料提供4,700個泊位；按現時建屋進度估算，未來兩年的私人發展項目亦提供逾5,400個泊位。