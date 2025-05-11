東九集運 施工污染水質 恐致林地喪失

署方將視乎環評報告 緩解措施納設計建造 討論多年的東九龍智慧綠色集體運輸系統最快2026年招標。路政署近日根據環境影響評估條例規定，向環境保護署提交一份東九龍系統的環境影響評估研究概要申請。文件提到，擬議在馬游塘建設車廠的工程可能導致林地、天然或半天然水道和人工種植林生境的喪失。施工時的工地徑流和引流、碎屑、垃圾和洩漏的液體、以及施工團隊所產生的污水可能造成水質污染。路政署強調，更詳細的環境影響評估將於環評中進行，會視乎環評結果，將緩解措施納入設計及建造。

影響溪流變化 歷史建築 文件簡述東九龍系統在施工及營運階段的潛在環境影響，生態方面，擬議在馬游塘建設車廠的工程可能導致林地、天然或半天然水道和人工種植林生境的喪失；擬議的隧道工程將產生間接影響，例如灰塵、噪音、振動、徑流，並可能影響五桂山的生境及其相關動物群；還可能導致地下水位下降和地上溪流的變化。

此外，東九龍系統的隧道部分可能採用爆鑽技術，在岩石中開挖，使用爆炸品可能對附近居民、馬游塘中央堆填區及將軍澳–藍田隧道造成潛在風險。施工時的工地徑流和引流、碎屑、垃圾和洩漏的液體、以及施工團隊所產生的污水可能造成水質污染。文件預計，施工會對距離擬建彩虹東站約85米的二級歷史建築聖約瑟安老院，以及走線附近的禮拜場所，包括順利邨順德善堂、順天土地廟及觀音廟產生潛在的間接影響。

隧道口擬安裝炮門減噪音 不過，路政署表示，會視乎環評結果，將緩解措施納入設計及建造。水質保護方面，擬議的緩解措施，包括應妥善收集、處理及排放建築工地產生的污水；盡量規劃減少在雨季期間、即4月至9月的地面挖掘工程等。生態方面，遷移或移植不能避免而受影響的具有重要保育價值的物種；對不可避免而損失的重要生境，例如林地和天然溪流進行補償等。同時，為最大限度減少爆鑽過程中的爆炸氣流和噪音，署方擬在隧道口安裝炮門。

擬建的東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，包括長約6公里的高架橋及一公里的隧道，系統在專屬車道上運行，連接港鐵彩虹站及油塘站，由彩虹東站開始，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，至油塘東站為止，共設9個車站。