乘客更換座位掀風波 國泰：過程無接獲不滿

【本報訊】不時有飛機乘客因座椅調升引發爭拗，一名國泰航空乘客日前在小紅書發文，指上月29日乘搭國泰航空從紐約飛往香港的航班上，後排乘客不讓她將座椅靠後，她以英語向空姐求助，遭冷漠處理，對方多次重複「No Chinese」，最終僅安排她換到一個無法充電的座位。女乘客其後向國泰投訴，及要求涉事空姐道歉。國泰回覆本報查詢時，確認該航班有接獲乘客更換座位要求，但指空乘人員與顧客全程以英語交流，已協助乘客換座位，過程中亦未接獲任何對事件處理的不滿。

乘客Racheal在貼文中表示，當日國泰航班的後排乘客不讓她調整座椅靠背。無奈之下，她按下服務鈴希望機艙服務員出面協調，其後在座位上等了十幾分鐘，後座乘客不停踢座椅。期間有空姐經過，她以英語向對方說明情況，但空姐直接打斷她，皺眉說「No Chinese」。她起初以為自己聽錯，再提要求，空姐依然重複「No Chinese」，Racheal不明所以，疑惑空姐是歧視或是不懂中文。

空服員協助 全程英語對話 她事後向國泰投訴，獲贈送6,000飛行里數，後來增至8,500里數。國泰表示，該班CX841航班的飛行途中，機艙服務員接獲一位顧客更換座位的要求。機艙服務員接獲要求及了解情況後，在確認前方有可使用的座位後，協助顧客更換座位。公司得悉，整個對話全程以英語進行。由於該顧客以英語提出訴求，該名非華裔機艙服務員亦以英語回應，過程中並未接獲任何對事件處理的不滿。

國泰又說，每名機艙服務員佩戴的名牌均清楚標示該名機艙服務員可用以溝通的語言。每一個航班都有懂得英語、普通話、粵語及其他語言的機艙服務員。至於送贈飛行里數的安排，是考慮到顧客的感受，聊表心意。