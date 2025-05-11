票價劃一30元 觀眾重返戲院

力壓串流風 罕現買飛人龍 全港戲院日昨日舉行，全港53間戲院票價劃一30元。多間戲院的售票處難得出現購票人龍，部分場次的戲票幾乎售罄。不少市民稱看電影後會吃飯購物，亦有戲迷期望有更多好戲吸引他們入場，更稱「有好戲一定睇！」

全港戲院日是由香港戲院商會連續第3年舉辦，由電影發展基金及創意香港資助，合共有53間戲院參與，市民只需30元就可以購買任何放映格式的電影門票，包括4D動感版本、全景聲版本等。戲迷每人每次最多可買4張戲票。

對多間戲院結業感心痛 旺角百老匯戲院售票處昨午難得出現購票人龍，更延伸至附近行人路，部分場次的戲票幾乎售罄，只剩數個最前、接近屏幕的座位。張小姐表示，最近一次入戲院已是一個月前，特意與家人5人同行入戲院看電影，之後會再到附近吃泰國菜享用晚餐。

顏先生與女朋友特意來捧場，他們指，除了花30元買戲票，亦會多付錢買小食支持戲院，稍後亦會逛街及消費。他們又提到，近年較多在家中經串流平台看電影，已較少到戲院，坦言此情況已成風氣。呂先生及呂太則說，最近一次看電影已是去年，對於最近有多間戲院相繼結業，亦感到很心痛，期望日後有更多好電影，吸引觀眾再入場，坦言「有好戲我一定睇！」

助帶動消費 冀續推優惠 此外，有市民表示，早一兩天前已經預先在網上買票，認為「全港戲院日」除了推動市民出來看電影，連帶亦能帶動其他消費。有市民說，優惠票價能鼓勵更多市民入戲院支持港產片，希望日後多些日子舉辦戲院日，推出優惠票價。

有內地遊客則表示，途經戲院外才知道戲院日有優惠票價，認為價格比深圳更加便宜，即使只留港一天也值得考慮抽時間入場看電影，但認為宣傳不足。

戲院商會指，戲院日過去兩年每年吸引逾20萬人次到戲院欣賞電影，同時創下多個最高入場人次紀錄，期望以優惠價吸引觀眾進入戲院，包括未曾入戲院觀賞的年輕觀眾。