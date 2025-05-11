醫健：伶牙俐齒：牙痛竟引發鼻竇炎？

李女士今天來應診，左面頜疼痛已經困擾她一段時間。她記得左上臼齒曾經試過劇痛，過幾天好像好轉，只有咀嚼時牙齒會痛。但最近晚上睡覺時鼻水倒流，而情況愈來愈嚴重。一照X光，發覺左鼻竇全花，臼齒有一個很深的蛀牙，確診為「牙源性鼻竇炎」（Odontogenic Sinusitis）。

許多人受慢性鼻竇炎困擾，卻未必知道病因可能來自牙齒。牙源性鼻竇炎是因牙齒感染或手術併發症引起的鼻竇炎症，佔所有鼻竇炎病例的10%至30%，卻常被誤診為一般鼻炎，導致患者反覆治療無效。牙源性鼻竇炎一般是由上頜後牙（如臼齒）的牙根感染、牙周病、拔牙後併發症，或植牙手術意外穿透鼻竇腔所引發。由於鼻竇與上排牙齒的牙根僅隔一層薄骨板，當細菌從牙根尖端侵入，便可能直接感染鼻竇，引發單側鼻塞、鼻涕帶濃、面部脹痛，甚至頭痛和口臭。

大部分單邊鼻竇炎的成因都與牙齒有關。要徹底根治牙源性鼻竇炎，必須治標亦治本。治本，當然要處理好肇事的牙齒，如蛀牙導致牙齒壞死，流膿感染鼻竇，便需要杜牙根甚至拔牙，再配合抗生素殺死細菌，有時甚至需要放膿和沖洗鼻竇，移除感染的根源。治標亦相當重要，鼻竇炎會帶來很多不適，如疼痛、發燒、鼻竇分泌過多、鼻塞等，因此亦需要配合各種成藥減輕症狀和提升鼻竇流通。

牙齒和鼻竇就像樓上樓下的鄰居。牙齒一旦出現問題，有可能會影響到鼻竇健康。定期進行口腔檢查，發現問題及時治療至關重要。拖延就醫不僅會導致牙齒問題惡化，還可能引發嚴重的鼻竇感染，增加治療難度。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授 梁耀殷