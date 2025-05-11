運動殺手「肌腱末端病」 功能鍛煉降發作

【本報訊】肌腱末端病在生活中很常見，例如網球肘（肱骨外上髁炎）、跳躍膝（髕骨肌腱炎），或足底筋膜炎等，此病可謂「運動殺手」，不但影響運動表現，對於日常生活也有一定影響。有中醫師提醒不要忽視此病，肌腱末端病可以作為一些脊柱關節病的指標。如果經休息後疼痛未能緩解、疼痛的位置太多或有增多迹象，應及早求醫。

肌腱末端病是指發生在肌腱、韌帶或關節囊附着骨的部位，或在骨附着點上，當中受到慢性損傷所引起局部血液障礙的病變。患者會感到局部腫痛和壓痛、腱與腱止點增粗、在做某一特定動作時疼痛明顯和活動受限或運動障礙等，發病部位多見於四肢關節。

保守治療 藥物針灸推拿 一般治療方法是以保守治療為主，內服外用消炎、阻止凝血、解熱、鎮痛等藥物，可以減輕關節炎症、減輕多種發熱和疼痛症狀。無論是中醫或西醫，藥物外給予適當的休息是最常見的治療方法。

針灸推拿是中醫常用的治療方法，常見有單純針刺、電針、溫針灸或小針刀等，這些針法各有所長，對於不同程度的傷勢，或是依照病情寒熱虛實的辯證，可以選用不同的治療方法。推拿則有助減少患處組織的破壞及退行性變，有增加血管新生的效果，從而令發炎反應降低，加速組織愈合程度，有效防止肌健的黏連。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，平時進行功能鍛煉可強化關節周圍的肌肉，提升關節穩定性，讓肌腱適應末端刺激，能使肌纖維受力均勻，減少受壓程度，從而提高肌腱末端的承受能力，有效降低肌腱末端病的發生。