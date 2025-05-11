新冠污染採樣用品 公院兩長者假確診

18%拭子檢病毒蹤迹 促供應商徹查解釋 醫院管理局發現一批上呼吸道採樣拭子懷疑受污染，同一批次中檢出18%樣本帶有微量新冠病毒，事件中，有兩名市民一度被「假確診」染上新冠。醫管局接報事件後，已即時停用涉事供應商的所有採樣拭子，並加強檢驗該供應商的採樣套件，以及重新審視曾使用相關產品的檢測結果。當局引述專家意見指，懷疑樣本送抵醫院前已受污染，不過相關產品受污染的病毒量低，不具傳播風險，病人臨床治療及檢測服務不受影響。當局亦已要求供應商徹查並解釋，不排除採取進一步行動追究責任。

醫管局昨日公布事件，指瑪嘉烈醫院化驗室日前對一批樣本採集套件進行例行檢驗，發現異常，經檢驗後發現部分樣本有小量新冠病毒，而當局亦對涉事採樣產品的同一批次中，先後抽取100個樣本反覆化驗，發現18個樣本病有小量新冠病毒。

供九龍西5院 疑送抵前已出事 涉事的採樣拭子為「BABIO」批次「24090511」的產品，購自一間本地供應商，於今年1月至4月底，分別送達九龍西醫院聯網轄下5間醫院，包括明愛醫院、葵涌醫院、北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院。由於該產品採用密封包裝，局方微生物學專家分析化驗結果後，估計拭子於送達醫院前已受污染。

獲悉事件後，醫管局審視今年一月至今使用有關採樣拭子的新冠檢測個案，發現一名曾入住瑪嘉烈醫院的91歲女病人，以及一名曾入住仁濟醫院的82歲男病人的檢測結果或有誤。根據資料，政府一般對確診新冠的標準為檢測的CT值高於35，而該兩名病人的CT值均高於38，即屬感染新冠。醫生其後再為病人安排複檢，結果皆為陰性，故毋須處方抗病毒藥，而兩名病人亦已出院。院方亦已就事件通知該兩名病人。除了上述兩宗懷疑「假確診」個案外，涉事醫院聯網未有再發現其他不尋常個案。