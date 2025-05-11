酒樓訂枱不足半 業界：40年最差

【本報訊】母親節市道淡靜的情況不止花店，餐飲業亦不能幸免。旺角有酒樓負責人大呻，今年甚少人預早訂枱吃飯，不足一半，少過去年同期表現，形容是「40年來最差！」他相信與最近假期太接近，港人外遊北上已「使晒啲錢」，消費力下降有關。另有酒樓東主稱，一連串酒店推出價格相宜的母親節套餐，難免「搶走」部分生意，坦言中式酒樓的走勢不理想，暫時不變應萬變。

料日間生意較平穩 倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠向本報表示，過往的母親節前夕的星期五，基本上及後周末周日的晚市已經「爆滿」，甚至要特別留枱予熟客，但去年及今年的情況已「反常」，最近數天只有零星客人訂座，周日僅約16張枱被訂。他續指，今年母親節前有勞動節、佛誕假期；4月底又有復活節長假期，港人已外遊北上「使晒啲錢」，只好在本地消費中慳錢。

蘇續指，部分客人在新冠疫情後轉在早、午市飲茶慶祝母親節，花費約300、400元，相信日間的生意較平穩，而在移民潮後，最近數年母親節晚市訂枱不再集中12人大枱，較多是3、4人枱的小家庭，亦多數預訂小菜。因此酒樓並無特別多入新鮮食材，只較平日周末多一點。

香港餐務管理協會主席、經營彩龍皇宮大酒樓的梁振華亦說，訂枱數字較去年少10%，預期客人會即日入座，但坦言走勢並不理想，「一輪枱實有嘅」。他留意到市道不佳下，其他類型餐廳都劈價吸客，例如見到多間酒店推出一連串母親節自助餐推廣，料難免搶了部分生意，令中式酒樓「雪上加霜」。他又說近年已不敢加價，期望得到熟客支持。