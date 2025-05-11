「五一」報捷 做好部署 吸旅客長假再訪港

【本報訊】文化體育及旅遊局指今年首4個月共接待1,600萬人次遊客，較2023年同期增長1.2倍，其中歐盟遊客較2023年增1.4倍。內地五一長假期間，有110萬人次旅客訪港，較去年同期增加22%，內地旅客增加20%，非內地旅客增加30%，政府昨指訪港旅客的增長遠高於預期；當局亦會提前就十一長假期做好部署。為吸引旅客再訪港，未來會繼續與旅行團協調、安排人員在景點維持秩序，以及研究多用科技協助，包括掌握旅遊熱點情況。

指港鐵應對人流恰當 對於假期期間，落馬洲站出境高峰掃二維碼網絡「塞車」，政府指情況不理想，港鐵按情況一度間歇性容許乘客不用拍卡出閘以疏導人流，亦有加大Wi-Fi容量，認為應對恰當，港鐵未來亦應做好準備和預案。

政府續稱，會提前就十一長假期做好部署，會利用好啟德郵輪碼頭，指即使沒有郵輪泊岸，碼頭仍可舉辦不同活動。政府另提到，香港島建造全長約60公里的活力環島長廊方面，估計兩至3年內長廊可建好九成，將為市民和旅客提供更多悠閒和散步空間。