紀律程序簡化減縮 加快懲處違規公僕

研部門毋須候判詞免拖慢 省一個月時間 政府早前提出在今屆政府任期內削減一萬個公務員職位，公務員事務局又提出加快違規公務員的懲處程序。該局局長楊何蓓茵昨日透露，政府正研究簡化紀律程序及擴大停職安排的措施，當中包括若有公務員涉違規、或遭刑事調查等，過往不會扣薪，現則建議相關人士停職期間，政府會扣起最多一半薪酬。此外，政府亦會賦予相關部門主事人員更大權力，應對無合理原因缺席等拖延個案。

楊何蓓茵昨出席電台節目指出，政府早前提出建議改善公務員紀律機制，包括簡化紀律程序以縮短所需時間等。近年公務員紀律方面的意識有所提高，但希望機制更有效率，所以提出有關建議。

她表示，一般需要採取正式紀律行動的個案均屬嚴重問題，需要調查、聆訊及提交報告等，八成個案會於9個月內完成。至於處理較快的個案，例如犯上刑事罪行被判罪成等，有超過九成個案會於3個月內完成。嚴重的紀律問題，包括濫用職權、未有取得批准下向下屬借貸等，而較輕的紀律問題則包括擅離職守等。

倡停職期間可扣一半薪酬 她透露，政府建議收緊停職期間扣起薪酬的安排，例如在接受部門或刑事調查期間被停職的公務員，將由過往不會扣薪，到現時建議停職期間扣起最多一半薪酬。楊何蓓茵承認，有少數紀律個案需時較長，包括員工不合作、刻意拖延等，修例後，相關部門將被賦予權力施加懲罰，毋須等待法院文件或判詞，相信可縮短約一個月的處理時間。

削職位 部門依需要能增聘 她又稱，在政府服務不受影響的大前提下，過去兩年該局不斷要求部門審視工作流程，檢視可否應用科技減省人手，或是工作的優次，並按需求減少人力投放。希望部分削減的職位可由科技代替。不過，部分政府部門有需要的話仍會增加人手，例如公務員事務局的公務員學院，由於有計劃更有規模地培訓公務員，所以要增加人手；文化體育及旅遊局的工作亦較以往多，會招聘更多人員。至於如何調配資源，同時達到經常開支削減2%的目標，她指會由有關政策局決定如何削減資源。