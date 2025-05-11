斥美政策搖擺 港府籲商界減依賴

【本報訊】美國關稅政策衝擊全球經濟，對內地及香港都有直接影響。港府官員昨在中美啟動關稅談判前表示，香港產品出口到美國的貨值現時只佔出口總值0.1%，美國發起的關稅戰暫對本港影響輕微。不過，當局亦希望本港商界減少對美國市場的依賴，美國政策朝令夕改，有不穩定性，把今次危機轉為機遇。

內地貨物上月出口增近一成 政府又指，美國上月2日宣布關稅政策後，港股曾經下跌13%，但是到剛過去的周三，港股已經累計回升了3,000多點，總共升幅達18%，認為投資者對香港仍然有信心，免稅港的定位凸顯了本港「購物天堂」的地位。

另外，內地在中美談判前公布了4月外貿數據，根據海關總署於上周五（9日）公布的數據，今年首4個月內地外貿表現不俗，4月份內地貨物貿易進出口3.84萬億元（人民幣‧下同，約4.14萬億港元），增長5.6%。其中，出口2.27萬億元（約2.45萬億港元），增長9.3%；進口1.57萬億元（約1.69萬億港元），增長0.8%，進出口雙增長的規模，創造了歷史同期第二高，進出口暢旺，亦帶動前4個月外貿整體增長達到2.4%。