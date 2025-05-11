中美關稅戰 談判探底線

硬碰硬尋僵局降溫 料拉鋸難一錘定音 美國總統特朗普4月2日宣布向全球180多個國家及地區大加關稅，其後更將中國包括香港出口往美國的產品關稅一加再加。近日中美雙方終於傳出高層談判的消息，由中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰為中美經貿中方牽頭人的團隊，在瑞士時間昨日早上10時（香港時間上周六下午4時），於日內瓦與美方牽頭人、美國財長貝森特進行中美關稅事宜會談互探底線，會議舉行約兩小時後，兩國代表一度離場，引起不少揣測，其後證實午膳，下午雙方再度會談。有傳媒指，與會的中方官員中，包括公安部部長王小洪，反映芬太尼毒品問題對雙邊關係的重要性。不過，中國駐美大使館暫時未有回應。

何立峰及貝森特等人昨早到達會場後，便展開約兩小時會談，英媒一度質疑中段離場是否會繼續談判，美媒澄清，貝森特只是前往午餐。內地官媒稍後亦稱，中美經貿高層會談將在午餐後繼續。有分析認為，指望一兩次談判解決問題並不現實。

傳華公安部長列席 或商芬太尼問題 是次會面屬特朗普4月宣布對等關稅措施以來，中美首次進行高級別貿易會談，外界關注兩國能否為關稅戰降溫。美國現時加徵中國貨品對等關稅高達125%，疊加此前因芬太尼問題而徵收另外20%附加關稅，總稅率高達145%；中國亦反制對美國商品徵收125%關稅，中美兩國貿易隨即陷入僵局。日前，特朗普稱可考慮將對中國的關稅降至80%。

瑞士聯邦副主席兼經濟部長帕姆蘭則指，中美展開會談是一個成功，若能在今次會談中達成路線圖，有助緩和經貿局勢。另外有傳媒引述消息人士指，與會的中方官員中，包括王小洪，反映芬太尼毒品問題對雙邊關係的重要性。

美金融巨擘再斥特朗普關稅「太激進」 而在中美展開談判前，美國金融界巨擘、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）再次批評特朗普的關稅政策，他接受外媒訪問時形容有關做法是「太巨、太大、太過激進」（too large, too big, and too aggressive）。戴蒙認為，美國提出的關稅最初過於激進，超出人們預期，可能會導致通脹，而貿易談判需要採取更謹慎方法，並專注於與各國逐步取得進展。

戴蒙歡迎美國與英國達成貿易協議，強調美國需繼續與日本、台灣、南韓及歐盟等其他地區進行對話與合作，以確保正面成果。戴蒙之前接受外媒訪問時稱，特朗普的貿易戰可能損害美國的信用，敦促華府與中國展開對話，而不是對抗。本報綜合報道