中美關稅戰 談判探底線

美金融巨擘再斥特朗普關稅「太激進」

而在中美展開談判前,美國金融界巨擘、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)再次批評特朗普的關稅政策,他接受外媒訪問時形容有關做法是「太巨、太大、太過激進」(too large, too big, and too aggressive)。戴蒙認為,美國提出的關稅最初過於激進,超出人們預期,可能會導致通脹,而貿易談判需要採取更謹慎方法,並專注於與各國逐步取得進展。