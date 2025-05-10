香港裝修實太貴 衍生黑工一條龍

入境處一連4日採取反非法勞工行動，揭發內地裝修公司透過社交平台招攬低價工程，再安排持旅遊簽證的內地工人來港非法工作，日薪最低僅100元。事實上，裝修黑工問題存在已久，事件並不令人意外，所謂有求就有供，內地裝修公司以價錢廉宜作招徠，只要兩地差價繼續巨大，必然有人繼續鋌而走險。

是次行動中，處方突擊巡查293個住宅單位，拘捕13名黑工及8名僱主。近年有多個公共屋邨及居屋相繼入伙，各大廈各樓層的裝修工程無日無之，內地裝修公司覷準時機透過社交平台賣廣告拉客。有些公司聲稱一至二人單位只需三數萬元即可完成「一站式裝修」，由做傢俬度尺、出設計圖、送貨及安裝，全部一手包辦；有些公司則開宗明義香港師傅上門度尺，內地師傅上門安裝，收費較大部分本地裝修公司便宜起碼一半。曾有傳媒到新落成屋邨實地視察，發現裝修工人不用登記便能自出自入；有工人甚至即場拉生意，自稱為「新移民」，擺明搶飯碗。

有這個局面出現，一點也不足為奇。香港裝修工程成本和收費高昂，設計圖則、師傅薪金都比內地貴許多，但絕大部分傢俬都是由內地製造，以致不少消費者都覺得，與其被本地公司從中賺大錢，倒不如直接光顧內地公司訂製傢俬。愈來愈多港人光顧淘寶購買及訂造傢俬，有的會在收貨後自行安裝，有的請相熟師傅代勞，發展至近年，內地裝修公司索性提供一條龍服務，不僅收費平，完工也快。

這便涉及非法勞工問題。根據房屋署租約條款，承租人不得利用或容許他人利用單位做任何違法的事，否則房委會可採取適當行動，包括沒收單位。而根據《入境條例》，非法工作者最高可判罰5萬元及監禁兩年；僱用非法勞工者刑責更重，最高罰款50萬元及監禁10年。由此可見，不僅黑工及僱主犯法，聘用有關裝修公司的本港業主也會犯法，隨時因小失大，得不償失。

然而，本港百物騰貴，工程成本漲幅驚人，亦是不爭的實情。政府基建開支固然年年猛升，小業主為居所裝修的支出也是愈來愈大，已教不少人難以負荷。眾所周知，若居所需要「全爆」，重鋪水電喉管，裝修費用隨時上百萬元。正因為中港兩地收費差距巨大，近年甚至有不法中介收取內地工人中介費後，一條龍安排他們來港打黑工，提供假身份證和宿舍等，涉及的不止裝修行業，更有飲食業、清潔業、護理業等。雖然入境處曾多次打擊，但因為需求依然存在，黑工依然前赴後繼。

一節見則百節知。港人光顧內地一條龍裝修公司，只是中港競爭力此長彼消的其中一個反映。君不見，港人北上消費熱潮愈演愈烈，淘寶、拼多多等內地電商愈來愈受歡迎，甚至連議員都承認，內地價廉物美，香港人連日用品都不用在本地購買。對於黑工問題，還可以指望入境處加強掃蕩、房屋署認真做好監管，但對於其他方面，香港還有多少板斧提升競爭力？