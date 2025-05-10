笑看天下：哪一方主動還要估嗎

美國財長貝森特及貿易代表格里爾，將一連兩日在瑞士日內瓦與中國副總理何立峰會面，是美國上月宣布加徵中方商品關稅後首次。特朗普在白宮被記者問到，是否願意為了談判而在關稅問題上向中國讓步，侵侵直言「不會」，還暗示會議是由北京主動提出。針對特朗普的言論，中國駐美大使館強調，是美方近期透過多種渠道主動向中方傳遞訊息，希望就關稅等問題與中方面談，中方是在認真評估美方訊息後，決定同意與美方接觸，會談是應美方請求舉行。

究竟是中方還是美方主動？事實上，談判並不等於讓步，正如中方指出，要從談判解決問題，美方要正視國際貿易規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談判誠意。特朗普重返白宮，執政逾百天後，美國沒有半點迹象會「再次偉大」，反而因「對等關稅」問題自絕於世界，國內反對佢嘅示威不絕，民眾因物價高漲怨聲載道，特朗普的民望下跌。在種種不利於侵侵執政的情況下，佢急於同中國談判關稅問題。

要知道，中國是美國最大的商品來源國，包括許多日用品，不少標示為「美國製造」的產品，其實是由中國供應的零部件組成。要言之，沒有「中國製造」，肯定就冇「美國製造」，此所以老朽話美國係魚，中國係水，美國豈能抗拒中國貨？

美國耶魯大學有一份預測，到2025年，即係今年，因為和中國以及世界其他國家的貿易戰，外國政府的報復關稅，可能導致美國家庭的購買力長期下降，平均每個家庭每年損失約2,700美元。可以看到，狂徵所謂「對等關稅」，根本有百害而無一利，侵侵後知後覺，總算肯正視呢個問題，只係死要面一味說是中方先提出，反正老朽又不信了！