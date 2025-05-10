撥亂反正：減息被拒 又輸一仗

特朗普又發瘋罵人，又是針對聯儲局主席鮑威爾，直斥對方是蠢材、甚麼都不懂的「太遲先生」，原因是聯儲局日前決定維持聯邦基金利率不變，拒絕應特氏要求減息救市。

雖然特朗普宣稱美國的能源和食品價格，尤其是早前升至天價的鮮雞蛋價錢經已回落，但這些都是特氏加徵關稅前的滯後現象和數據。根據之前多名聯儲局成員的言論及其他市場預測，聯儲局暫不減息大致符合市場預期，並非甚麼意料之外或故意針對特氏的政治舉動。

那為甚麼特朗普還要大動干戈呢？主因相信是鮑威爾在議息會議後的發言。他直言如果特氏的高關稅政策維持不變，擔心美國的通脹率和失業率會雙雙上升，令聯儲局希望同時降低兩者的目標，可能要推遲一年才能達成。換言之，若特氏堅拒跪低放棄亂加關稅，該局也會堅拒減息。市場一般理解這是個經濟學和科學決定，但也可解讀為鮑威爾對特氏作出的政治威脅、甚至報復。

尤其推遲一年之說更是可圈可點，因為鮑威爾正是餘下約一年任期。眾所周知特朗普不會支持跟他續約，甚至多次放風希望提早將其炒掉，但有關言論一度引發市場對聯儲局以至美國貨幣政策的獨立性的憂慮，導致美股再三大跌，迫使特朗普不得不公開澄清不會將鮑威爾炒魷。拿到「免死金牌」的鮑威爾似乎變得更為敢言，隨時會在餘下任期與特氏對着幹、玩到尾！

特朗普求炒人不得，求減息又無力，繼外交、內政和經貿後，貨幣政策又打輸一仗。有人估計特氏除了關稅貿易戰，還會向中國施以金融戰、貨幣戰，問題是他根本不是這方面的專家，並且在上任短短3個多月已得罪了國內大部分財金專家，未戰而先敗。