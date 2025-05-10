冰鑑春秋：誰丟臉丟到國際

國民黨主席朱立倫稱賴清德對付在野黨的手段，是「希特拉在做的事」，意外引發德國在台協會與以色列駐台代表處、歐盟各國駐台機構發表聲明，表示譴責與憂慮，也引起台灣內部正反兩面評價，各執一詞相互攻訐，各指對方「丟臉丟到國際」！問題是，將賴清德比擬為希特拉為何丟臉？這樣一段話又為何會引起這樣多駐台機構的反應？

其實將政治人物類比希特拉的說法，根本就稀鬆平常、屢見不鮮：2017年，德國自己就有雜誌將特朗普比作希特拉，標題還叫「他的奮鬥」！馬英九過去多次被民進黨與側翼類比為希特拉，高雄市長陳其邁曾指控時任行政院長江宜樺是希特拉，親綠學者李忠憲曾將時任高雄市長韓國瑜比擬為希特拉，卻從未看到德國在台協會與其他駐台機構出面譴責。

更詭異的是，包括德國與以色列在內，都用一種奇怪的邏輯，那就是朱立倫的說法是「淡化」了納粹的暴行，「淡化」了大屠殺的罪行！但細觀朱立倫的說法，明明就是指控賴清德正在走向希特拉當年的老路，根本沒有絲毫「淡化」希特拉暴行的說法。

此時台灣駐德代表謝志偉也跳出來，用奇怪的邏輯說：「把納粹政權和當下備受自由世界肯定的民主台灣並列，豈非在幫納粹洗白，簡直在美化納粹罪行。」兩相對照，事情就真相大白了！

果然，這場所謂各國駐台機構譴責朱立倫的大戲，完全就是台灣外交單位聯繫策劃、自導自演的結果。民進黨這些年來動輒運用這種手法，用洋大人來帶風向愚弄台灣人，而台灣社會居然也一直能夠接受這種做法。所以，這次真的是丟臉丟到國際，讓世界看見台灣人見到外國人就軟腳的奴性，民進黨就是台灣人最大的羞恥！