筆下風雲：愈要搶Fo 愈似小丑

正當俄羅斯舉行盛大的衞國戰爭勝利80周年閱兵，獲得中國國家主席習近平親臨參與，意味中俄兩國緊密合作關係再去到一個新台階，並且輕易成為全球焦點之際，風頭頓失的美國總統特朗普顯得心有不甘，於是乎，又在自我製造新聞搶眼球。

他在啟程前往中東之前，事先張揚將發布「空前重大」的消息，形容是「大到不能再大」、「不關貿易戰的事」，一時間令外界議論紛紛。《紐約時報》揶揄這是特朗普慣常伎倆，目的只為博搶鏡，又引述消息指，所謂空前重大的消息，可能只是將波斯灣改稱為阿拉伯灣，跟將墨西哥灣改為美國灣一樣無聊。不過，台灣綠營異常亢奮，放風指特朗普可能會宣布美台正式建交。是耶非耶？以特朗普語不驚人死不休的個性，美台建交當然是大到不能再大的消息，但這樣做無異於向中國宣戰，台海戰爭勢必提前上演，這明顯不符合美國利益。美國也斷不會為了「小如筆尖」的台灣，跟中國在軍事上硬碰。

此前特朗普又高調宣布跟英國達成貿易協議，英國汽車關稅將從25%降至10%、鋼鐵和鋁的關稅降至零，英方會向美國購買100億美元波音飛機、開放部分農產品市場等。然而，外界反應異常冷淡，皆因這些所謂協議毫無指標性。英國一直不是美國關稅戰針對的國家，大多數英國商品只被徵收10%關稅，這個稅率在簽訂協議後仍然維持。何況英國是美國少數保持貿易順差的國家，跟其他存在逆差而被徵收「對等關稅」的國家完全不同。

雷聲大，雨點小，不管特朗普玩甚麼花樣，都無法在中美代表於瑞士第一場談判前佔優，反而顯得美國已經冇牌。眼見中俄元首獨領風騷，特朗普愈急愈像小丑。